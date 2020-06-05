Михаил Прохоров заступился за бывшего партнера по "Норникелю" Потанина

Бывший партнер Владимира Потанина по бизнесу Михаил Прохоров выступил с заявлением в защиту владельца "Норильского никеля". Потанина начали критиковать после того, как на одном из принадлежащих ему предприятий в Норильске произошла ЧС федерального масштаба.

Владелец "Онэксима" громко и долго "разводился" с партнером в более десяти лет назад, выходя из металлургического бизнеса. Но теперь он защищает Потанина и предостерегает от "поспешных и необоснованных действий".

"Огульные призывы к национализации крупнейшего частного предприятия, втаптывание репутации бизнесмена в грязь, а также публичные призывы некоторых представителей власти использовать следственные органы для смены собственников и менеджмента компании формируют опасный прецедент", - пишет Прохоров. Он видит в этом угрозу инвестклимату и доверию властям со стороны бизнеса.

Прохоров считает, что не следует грозить Потанину в свете необходимости восстановления экономики.

Напомним, накануне стало известно, что депутат Госдумы от "Единой России" Александр Якубовский направил в СКР запрос с предложением отстранить руководство ГМК "Норильский никель" от управления компанией на время расследования ЧС в Норильске.

Владимир Потанин является президентом ГМК "Норильский никель", занимает первое место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes (2020 год). Его состояние оценивается в $19,7 млрд.

В результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.