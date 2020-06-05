В Магнитогорске нарушителю масочного режима грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия к полицейскому

Жителю Магнитогорска, нарушившему масочный режим в магазине, грозит уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

Видео задержания опубликовали в одном из пабликов в соцсети. На кадрах видно, как один из полицейских несколько раз ударил мужчину дубинкой. За задержанного вступились прохожие.

В пресс-службе регионального ГУ МВД Накануне.RU сообщили, что полицейские во время патрулирования увидели в магазине мужчину без маски и сделали ему замечания. Мужчина сотрудникам полиции ответил в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти.

В настоящий момент в отношении нарушителя составлены административные протоколы. Ему грозит штраф в размере 30 тыс. руб. за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, а также административный арест сроком до 15 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителя власти. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишение свободы.