Добкин признал, что Янукович был прозападным президентом

Виктор Янукович был абсолютно прозападным президентом Украины. Об этом на телевидении рассказал бывший харьковский губернатор Михаил Добкин.

По его словам, Янукович больше денег выделял на западные области, которые его ненавидели и для которых он никогда не мог стать своим. А восточные, где его поддерживали больше всего, обделял вниманием и средствами.

Также он с первого дня президентства очень негативно высказывался о российском бизнесе на Украине - что россияне все скупили и скоро будут управлять экономикой Украины.

"В то же время он готов был что угодно сделать для американского бизнеса, для европейского бизнеса", – сказал Добкин.