10 Сентября 2020
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Общество В России
митинг, болотная площадь, москва,10.12.2011 (2011) | Фото:nakanune.ru

Социологи предупредили о возможном приближении новых массовых протестов в России

Серьезные идеологические изменения замечены в российском обществе, пишут "Ведомости", ссылаясь на доклад независимой исследовательской группы Сергея Белановского, который предсказал протесты на Болотной площади в 2011-2012 гг.

Более половины россиян допускают, что ситуация в стране может привести к серьезным социально-политическим потрясениям, в том числе к массовым протестам.

В исследовании говорится, что тренд негативного отношения в федеральной власти начал формироваться еще девять лет назад. В 2018 году был "крымский перерыв", а в 2020-м ситуация резко усугубилась из-за COVID-19.

В докладе отмечается, что основным объектом негативных высказываний стал лично президент Владимир Путин, а основной претензией к нему - то, что он не оправдал возлагавшихся на него надежд и выстроил государственную систему, которая не работает.

Напомним, еще до пандемии "Ведомости" со ссылкой на данные "Левада-центра" сообщали, что большинство россиян в 2020 году ожидает громких коррупционных скандалов, отставок министров и массовых протестов.

В сентябре 2019 года сообщалось, что протестный потенциал россиян снова усилился. Социологи выявили уровень протестного потенциала россиян, по ряду параметров он закрепляет показатели середины 2018 года, когда стало известно о старте пенсионной "реформы".

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Социологи предупредили о возможном приближении новых массовых протестов в России

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Теги: массовые протесты, россия,



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