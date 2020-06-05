Эрдоган предложил изменить статус Сбора Святой Софии с музея на мечеть

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган на заседании президиума правящей Партии справедливости и развития предложил "исследовать и оценить" возможность изменения статуса Собора Святой Софии в Стамбуле. С 1934 года собор носит статус музея, но в последнее время власти активно продвигают идею возрождения в Айя-Софии мечети, отмечает турецкое издание Hurriyet. Эрдоган отметил, что только граждане Турции в праве решать, можно ли совершать в Святой Софии мусульманские богослужения. Президент считает, что статус действующей мечети не помешает туристам посещать собор.

Собор Святой Софии - бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть, ныне — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии.

В 1453 году после захвата Константинополя османами Софийский собор был обращен в мечеть. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.