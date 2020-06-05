10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
собор Святой Софии в Стамбуле (2019) | Фото: www.nat-geo.ru

Эрдоган предложил изменить статус Сбора Святой Софии с музея на мечеть

Президент Турции Реджем Тайип Эрдоган на заседании президиума правящей Партии справедливости и развития предложил "исследовать и оценить" возможность изменения статуса Собора Святой Софии в Стамбуле. С 1934 года собор носит статус музея, но в последнее время власти активно продвигают идею возрождения в Айя-Софии мечети, отмечает турецкое издание Hurriyet. Эрдоган отметил, что только граждане Турции в праве решать, можно ли совершать в Святой Софии мусульманские богослужения. Президент считает, что статус действующей мечети не помешает туристам посещать собор.

Собор Святой Софии - бывший патриарший православный собор, впоследствии — мечеть, ныне — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ "золотого века" Византии.

В 1453 году после захвата Константинополя османами Софийский собор был обращен в мечеть. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Эрдоган предложил изменить статус Сбора Святой Софии с музея на мечеть

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Теги: турция, стамбул, собор святой софии, айя-софия, мечеть



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Ранее 16.06.2020 12:06 Мск СМИ: Святую Софию уже готовят к превращению в мечеть

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