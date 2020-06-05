10 Сентября 2020
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Спорт
Валерий Брагин (2020) | Фото: fhr.ru

Главным тренером сборной России по хоккею официально назначен Валерий Брагин

На пост главного тренера сборной России по хоккею назначен Валерий Брагин, сменивший Алексея Кудашова. Сегодня Федерация хоккея России (ФХР) опубликовала тренерские штабы сборных команд на предстоящий сезон.

64-летний Брагин известен по работе с молодёжной сборной России, которую он возглавлял с 2010 по 2012 год, а также с 2014 по 2020 год. При нём команда сумела выиграть молодёжный чемпионата мира в 2011 году, а также четыре раза завоевать серебряные награды (2012, 2015, 2016, 2020) и дважды - бронзовые (2017, 2019).

Сам специалист отметил, что для него большая честь и ответственность быть главным тренером национальной сборной, поблагодарив за доверие руководство ФХР.

Добавим, что молодёжной сборной страны теперь будет руководить двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов.

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Главным тренером сборной России по хоккею официально назначен Валерий Брагин

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Теги: Валерий Брагин, сборная России, тренер, хоккей



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