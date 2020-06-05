Новый глава ВСМПО-Ависма анонсировал сокращения. Профсоюз требует встречи с ним

Исполняющий обязанности генерального директора ВСМПО-Ависма Максим Кузюк анонсировал сокращения на предприятии. В профсоюзе ожидают, что в ближайшее время он встретится с коллективом.

В интервью корпоративному изданию "Новатор" Кузюк заявил, что сейчас "не все сотрудники обладают достаточной квалификацией и относятся к работе должным образом".

"Какое-то количество именно таких людей работу все-таки потеряют, но чтобы сохранить настоящих профессионалов, добросовестных и ответственных сотрудников при низких объемах производства (а ведь именно от них рассчитывается фонд оплаты труда), мы договорились добавить в каждый цех 20% ФОТа сверх производственной программы", - рассказал и.о. гендиректора.

По его словам, по управленческому персоналу сокращения будут и уже идут, но пока это увольнения по собственному желанию.

"Кто-то понимает, что "не тянет" в новых условиях, кому-то тяжело работать в новом темпе. Идет естественный отток, но я за эту категорию не беспокоюсь: если они высококвалифицированные специалисты, то обязательно найдут себе работу, если нет, то им придется как-то дать себе объективную оценку и идти на менее квалифицированную работу", - добавил Максим Кузюк.

Он отметил, что понимает, что Верхняя Салда не проживет, если случится массовое сокращение на предприятии, но ему хочется, чтобы "поменялась концепция нашего восприятия завода как гарантированного работодателя".

На самом предприятии пока не знают, какое количество сотрудников останется без работы. Как рассказал Накануне.RU председатель первичной профсоюзной организации ВСМПО-Ависма Владимир Иванов, в ближайшее время запланирована встреча с руководством.

"Мы ждем встречу с господином директором, он обещает-обещает, а ее все нет и нет. Пока она запланирована на следующий вторник. После нее будем дальше думать и принимать решения", - отметил глава профкома.

Напомним, ВСМПО-Авсима - крупнейший в мире производитель титана. В составе корпорации две промышленные площадки - "ВСМПО" в городе Верхняя Салда Свердловской области и "Ависма" в городе Березники Пермского края, которые связаны между собой единой технологической цепочкой. Максим Кузюк приступил к исполнению обязанностей гендиректора 7 мая этого года. Он пришел на смену Михаилу Воеводину, покинувшему корпорацию, чтобы сосредоточиться на личных проектах.