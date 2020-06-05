В Челябинской области проверят эффективность расходования средств бюджета на борьбу с COVID-19

Контрольно-счетная палата Челябинской области проверит эффективность расходования средств бюджета региона на борьбу с коронавирусом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

"В период режима повышенной готовности нами принято решение расширить масштабы аналитического направления деятельности КСП", - говорится в сообщении.

В частности, в план работы КСП на 2020 года включен мониторинг эффективности расходов бюджета Челябинской области, направленных на борьбу COVID-19. Также будет проведен анализ текущей ситуации в регионе по достижению целей устойчивого развития, принятых Генеральной Ассамблеей ООН, и будет дана оценка уровня дотационности муниципальных образований региона.