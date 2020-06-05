Еврокомиссия призвала до конца июня открыть границы в ЕС

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Страны ЕС интегрированы во всех областях (синий), страны ЕС с исключениями (зеленый), страны, не входящие в ЕС, Единый рынок и Шенген (зелено-желтый) (2017) | Фото: https://en.wikipedia.org/wiki/Multi-speed_Europe

Еврокомиссия призвала до конца июня открыть границы в ЕС

Европейская комиссия считает, что все страны ЕС должны отменить пограничные ограничения к концу текущего месяца. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон.
Читайте также:

По ее словам, ситуация с коронавирусом быстро улучшается, и многие страны уже ослабляют пограничный контроль.

Полный запрет на въезд в ЕС действует до 15 июня, после чего он будет заменен ограничениями по отдельным странам и для отдельных стран. Сегодня министры внутренних дел стран ЕС должны провести видеоконференцию по вопросу отмены внутреннего пограничного контроля и запрета на въезд граждан из третьих стран.

Коронавирус начал распространяться в ЕС в конце февраля. С начала апреля ситуация начала улучшаться. Всего в Европе без постсоветских стран зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения, умерли 172 тыс. человек, в том числе три четверти смертей пришлись на четыре страны: Великобританию, Италию, Францию, Испанию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Еврокомиссия призвала до конца июня открыть границы в ЕС

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Европа, ЕС, граница



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети