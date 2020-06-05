Еврокомиссия призвала до конца июня открыть границы в ЕС

Европейская комиссия считает, что все страны ЕС должны отменить пограничные ограничения к концу текущего месяца. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам внутренних дел Юлва Йоханссон.

По ее словам, ситуация с коронавирусом быстро улучшается, и многие страны уже ослабляют пограничный контроль.

Полный запрет на въезд в ЕС действует до 15 июня, после чего он будет заменен ограничениями по отдельным странам и для отдельных стран. Сегодня министры внутренних дел стран ЕС должны провести видеоконференцию по вопросу отмены внутреннего пограничного контроля и запрета на въезд граждан из третьих стран.

Коронавирус начал распространяться в ЕС в конце февраля. С начала апреля ситуация начала улучшаться. Всего в Европе без постсоветских стран зафиксировано более 1,5 млн случаев заражения, умерли 172 тыс. человек, в том числе три четверти смертей пришлись на четыре страны: Великобританию, Италию, Францию, Испанию.