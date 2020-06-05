Сургут продолжает лидировать по количеству новых больных коронавирусом

Опубликованы данные о суточном приросте числа больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 36 (до 1 тыс. 834), в Югре – на 117 (до 3 тыс. 104), на Ямале – на 45 (до 2 тыс. 580). В Югре лидеры – Сургут (42), Нижневартовск (20), Сургутский район (11). При этом из 117 заразившихся 65 "подцепили" инфекцию в действующих очагах

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 726 пациентов.