Военные с новейшей бурильной установкой прибыли в Мурманскую область, где обрушился мост

Военные прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области.

Напомним, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола - станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился.

В Оленегорск тремя самолетами Ил-76 доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ и военнослужащие инженерно-саперного подразделения.

Специалисты подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути, сообщили в Минобороны.

Всего в работах будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.

Новый мост планируется возвести к началу октября. Предполагается, что новое пролетное строение будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.

Ранее на место аварии приезжал глава РЖД Олег Белозеров. Он сообщил, что движение поездов в обход аварийного участка по временному участку будет организовано до 23 июня.

Тем временем, на реке Кола продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Ранее вода в реке преодолела отметку в 370 см, сообщалось, что она может подняться до четырех метров и выше. Появляется угроза подтопления населенных пунктов.Жителей планируется эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил вице-губернатор региона Юрий Сердечкин после селектора с МЧС и синоптиками.