10 Сентября 2020
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Общество Северо-Западный ФО В России
Обрушение железнодорожного моста на перегоне ст. Кола – ст. Выходной (1436 км 1 перегон) Мурманского отделения Октябрьской железной дороги в Кольском районе (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Мурманской области

Военные с новейшей бурильной установкой прибыли в Мурманскую область, где обрушился мост

Военные прибыли к месту проведения работ по восстановлению железнодорожного сообщения в Мурманской области.

Напомним, 30 мая из-за интенсивного таяния снега и большой водности реки Кола подмыло насыпь опоры моста на перегоне станция Кола - станция Выходной. На мосту шли восстановительные работы, но 1 июня он обрушился.

В Оленегорск тремя самолетами Ил-76 доставлены новейшая бурильно-ударная машина БУМ-2 на базе автомобиля КамАЗ и военнослужащие инженерно-саперного подразделения.

Специалисты подготовят карьер в скальном грунте для отсыпки полотна и проведения работ по прокладке железнодорожного пути, сообщили в Минобороны.

Всего в работах будет задействовано более 100 военнослужащих и 42 единицы специальной военной техники.

Новый мост планируется возвести к началу октября. Предполагается, что новое пролетное строение будет иметь длину 110 м – от берега до берега, чтобы исключить воздействие воды на опоры.

Ранее на место аварии приезжал глава РЖД Олег Белозеров. Он сообщил, что движение поездов в обход аварийного участка по временному участку будет организовано до 23 июня.

Тем временем, на реке Кола продолжает ухудшаться паводковая ситуация. Ранее вода в реке преодолела отметку в 370 см, сообщалось, что она может подняться до четырех метров и выше. Появляется угроза подтопления населенных пунктов.Жителей планируется эвакуировать в пункты временного размещения, сообщил вице-губернатор региона Юрий Сердечкин после селектора с МЧС и синоптиками.

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Военные с новейшей бурильной установкой прибыли в Мурманскую область, где обрушился мост

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Теги: военные, мурманская область, обрушение моста



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 20:20 Мск В Мурманской области восстановили прямое железнодорожное сообщение
Ранее 13.06.2020 20:25 Мск В Мурманской области запущен вокзал на станции Выходной, ставшей после обрушения моста перевалочным пунктом на пути в столицу региона

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.06.2020 16:07 Мск На реке Кола, через которую обрушился ж/д мост, ухудшается паводковая ситуация

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