Пермский край вплотную приблизился ко второму этапу снятия "ковидных" ограничений

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае количество инфицированных выросло на 49 (до 2 тыс. 11). По данным краевого оперштаба, коэффициент распространения болезни – 0,94. Этот показатель снижается уже несколько дней. Для второго этапа снятия ограничений, коэффициент должен снизиться до 0,8.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 726 инфицированных.