10 Сентября 2020
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Общество В России
3D-модель вируса SARS-CoV-2. (2020) | Фото: visual-science.com

В России выявлено 8726 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8057 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.
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Вот как распределились новые случаи по регионам:

Москва - 1855

Московская область - 762

Санкт-Петербург - 378

Нижегородская область - 330

Свердловская область - 251

Ростовская область - 196

Красноярский край - 173

Смоленская область - 150

Волгоградская область - 128

Воронежская область - 126

Ивановская область - 125

Архангельская область - 125

Республика Дагестан - 124

Орловская область - 121

Республика Башкортостан - 119

Ханты-Мансийский АО - 117

Челябинская область - 108

Новосибирская область - 108

Тульская область - 105

Брянская область - 96

Саратовская область - 96

Ульяновская область - 95

Иркутская область - 95

Республика Тыва - 94

Пензенская область - 90

Самарская область - 89

Калужская область - 87

Курская область - 85

Ставропольский край - 84

Краснодарский край - 83

Чувашская Республика - 80

Карачаево-Черкесская Республика - 76

Астраханская область - 75

Кировская область - 75

Кабардино-Балкарская Республика - 73

Республика Саха (Якутия) - 72

Белгородская область - 71

Рязанская область - 71

Тверская область - 71

Ярославская область - 71

Тамбовская область - 65

Псковская область - 65

Хабаровский край - 65

Липецкая область - 64

Забайкальский край - 64

Оренбургская область - 63

Владимирская область - 58

Алтайский край - 57

Омская область - 55

Ленинградская область - 52

Приморский край - 51

Республика Татарстан - 50

Пермский край - 49

Камчатский край - 49

Республика Бурятия - 48

Мурманская область - 47

Республика Мордовия - 47

Республика Северная Осетия - 46

Ямало-Ненецкий АО - 45

Удмуртская Республика - 43

Новгородская область - 42

Республика Марий Эл - 42

Республика Ингушетия - 40

Тюменская область - 36

Калининградская область - 35

Томская область - 35

Республика Карелия - 28

Кемеровская область - 28

Амурская область - 27

Республика Коми - 25

Республика Адыгея - 25

Республика Хакасия - 25

Костромская область - 20

Вологодская область - 17

Чеченская Республика - 15

Магаданская область - 15

Сахалинская область - 13

Республика Калмыкия - 9

Курганская область - 9

Еврейская АО - 6

Чукотский АО - 6

Республика Крым - 6

Ненецкий АО - 5

Республика Алтай - 2

Севастополь - 2

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В России выявлено 8726 новых случаев коронавируса

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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