В России выявлено 8726 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 8726 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 37,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 144 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8057 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 449 834 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 5 528 летальных исходов, выздоровело 212 680 человек.
Вот как распределились новые случаи по регионам:
Москва - 1855
Московская область - 762
Санкт-Петербург - 378
Нижегородская область - 330
Свердловская область - 251
Ростовская область - 196
Красноярский край - 173
Смоленская область - 150
Волгоградская область - 128
Воронежская область - 126
Ивановская область - 125
Архангельская область - 125
Республика Дагестан - 124
Орловская область - 121
Республика Башкортостан - 119
Ханты-Мансийский АО - 117
Челябинская область - 108
Новосибирская область - 108
Тульская область - 105
Брянская область - 96
Саратовская область - 96
Ульяновская область - 95
Иркутская область - 95
Республика Тыва - 94
Пензенская область - 90
Самарская область - 89
Калужская область - 87
Курская область - 85
Ставропольский край - 84
Краснодарский край - 83
Чувашская Республика - 80
Карачаево-Черкесская Республика - 76
Астраханская область - 75
Кировская область - 75
Кабардино-Балкарская Республика - 73
Республика Саха (Якутия) - 72
Белгородская область - 71
Рязанская область - 71
Тверская область - 71
Ярославская область - 71
Тамбовская область - 65
Псковская область - 65
Хабаровский край - 65
Липецкая область - 64
Забайкальский край - 64
Оренбургская область - 63
Владимирская область - 58
Алтайский край - 57
Омская область - 55
Ленинградская область - 52
Приморский край - 51
Республика Татарстан - 50
Пермский край - 49
Камчатский край - 49
Республика Бурятия - 48
Мурманская область - 47
Республика Мордовия - 47
Республика Северная Осетия - 46
Ямало-Ненецкий АО - 45
Удмуртская Республика - 43
Новгородская область - 42
Республика Марий Эл - 42
Республика Ингушетия - 40
Тюменская область - 36
Калининградская область - 35
Томская область - 35
Республика Карелия - 28
Кемеровская область - 28
Амурская область - 27
Республика Коми - 25
Республика Адыгея - 25
Республика Хакасия - 25
Костромская область - 20
Вологодская область - 17
Чеченская Республика - 15
Магаданская область - 15
Сахалинская область - 13
Республика Калмыкия - 9
Курганская область - 9
Еврейская АО - 6
Чукотский АО - 6
Республика Крым - 6
Ненецкий АО - 5
Республика Алтай - 2
Севастополь - 2