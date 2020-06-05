Алексея Текслера привлекли к участию в деле по иску о законности выборов главы Челябинска

Сегодня в Советском районном суде состоится заседание по иску лидера регионального отделения "Яблока" Ярослава Щербакова о законности выборов главы Челябинска. К участию в деле в качестве административного ответчика привлечен губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, Алексей Текслер привлечен к участию в деле в качестве административного ответчика без обязания его явкой в судебное заседание.

Ранее к участию в деле была привлечена глава города Наталья Котова в качестве заинтересованного лица. Ее участие в суде осуществляется посредством представителя, действующего на основании доверенности.

Напомним, Ярослав Щербаков просит признать незаконным решение по отбору кандидатур на должность главы города.

Конкурс на пост главы города состоялся в ноябре прошлого года. На пост претендовали 15 кандидатов. По итогам конкурса комиссия выбрала трех победителей, кандидатуры которых были представлены на рассмотрение депутатов городской думы. Это директор Красноармейского дома интерната для престарелых и инвалидов "Березка" Виталий Евгеньев, глава Металлургического района Сергей Кочетков и врио главы города Наталья Котова. 19 ноября на заседании гордумы Котова была единогласно избрана главой Челябинска.