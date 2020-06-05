Депутата зауральской думы заподозрили в "отмыве" десятков миллионов на строительстве дорог

Депутата Щучанской районной думы Авака Бабаяна, фирма которого занимается строительством дорог в регионе, заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере - около 90 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, Авак Бабаян является фактическим руководителем ООО "Транзит" и осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ в сфере дорожного строительства на региональных и муниципальных дорогах Курганской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.198, п."б" ч.2 ст.199 УК РФ - по неуплате налогов в период с 2016 по 2019 годы по декларациям ООО "Транзит" на 68 млн руб. и как ИП - еще на 20 млн руб.

По делу проведены обыски по месту жительства подозреваемого и должностных лиц.

Напомним, Бабаян фигурирует в деле бывшего замгубернатора Романа Ванюкова.