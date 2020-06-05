10 Сентября 2020
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сергей жвачкин губернатор томской области (2012) | Фото:

Глава Томской области обвинил заразившихся коронавирусом врачей в распространении болезни и предложил не платить им премии

Глава Томской области Сергей Жвачкин на заседании областной думы неоднозначно высказался о медиках, заразившихся коронавирусом. Он считает, что некоторые из них достойны не премий, а наказаний, поскольку, якобы, проявили беспечность.

"Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи!" – цитирует Жвачкина ресурс Vtomske.Ru.

"Многое нужно проводить через совесть. Я приведу пример без фамилий. Вот девушка пошла покурить и заразилась коронавирусом. Врач. И чай попить еще пошла. В этом же скафандре. Я говорю по фактам. Вот с одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но она же нарушила мыслимые и немыслимые правила врача! И она заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других? <...> В целом это самые тяжелые мои месяцы за восемь лет работы губернатором. Я, наверное, напишу потом целую книгу, но, наверное, лет через сто, потому что я же правду буду рассказывать, а ее нельзя сегодня говорить", — сказал Жвачкин.

В регионе вспышки коронавируса среди врачей и пациентов были в клиниках СибГМУ, пульмонологическом отделении горбольницы №3, клинике НИИ кардиологии. Также инфекция подтверждалась у медработников ОКБ, Северского перинатального центра.

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Глава Томской области обвинил заразившихся коронавирусом врачей в распространении болезни и предложил не платить им премии

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Теги: сергей жвачкин, премии, медики, коронавирус, меры безопасности



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