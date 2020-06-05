"ЛУКОЙЛ" выделит Пермскому краю 100 миллионов на борьбу с коронавирусом

"ЛУКОЙЛ" и Пермский край в рамках cоглашения об экономическом и социальном сотрудничестве на 2020 г. договорились о том, что компания выделит 100 млн руб. на предотвращение распространения в регионе коронавируса, сообщили Накануне.RU в нефтяной организации.

Для медиков края купят спецоборудование, средства индивидуальной защиты. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" поддержит строительство модульных сельских домов культуры в селе Стряпунята и деревне Ашша, установку универсальной игровой площадки в Чернушке, развитие Чернушинского и Краснокамского городских округов.

Напомним, сегодня стало известно о смерти в Перми двух медиков, у которых ранее подтвердился COVID-19.