Филарет сделал сенсационное признание: он 30 лет пытался объединиться с католиками

Многолетний лидер украинского церковного раскола Михаил Денисенко-Филарет более 30 лет занимался вопросами объединения с римо-католической церковью. Такое признание он сделал в телеэфире.

Филарета спросили, что он думает о возможном объединении униатов с "православными" раскольниками, на изучение чего ЕС выделил грант, хотя позже это было объявлено дезинформацией.

Филарет ответил, что более 30 лет занимался этим вопросом, вел диалог с католиками, но пришел к выводу, что это невозможно: римо-католическая церковь никогда не откажется от догмата папства, а православные никогда не признают этот догмат. Единственный шанс - это объединение Вселенской Православной Церкви с римо-католиками.

Впрочем, именно так и позиционирует себя Фанар, который считает себя главой мирового православия и собирается объединяться с Ватиканом.

Украинский публицист, эксперт по церковно-политической проблематике Александр Вознесенский высказал Накануне.RU мнение, что информация о гранте была написана человеком, который далеко не первый день занимается этим вопросом. Хакерская атака, на которую сослался украинский Институт внешнеполитических исследований, опубликовавший новость, выглядит смешным объяснением.

"Запись целый день стояла на сайте и никому не мешала, и лишь когда поднялся шум, ее срочно убрали. Думаю, что это опубликовал кто-то из сотрудников, пытаясь похвастаться, что им доверили важный кусок работы, и не понимая при этом, какой резонанс это может произвести. Несмотря на то, что информация была удалена с сайта, я успел сделать ее резервную копию в облачном хранилище, и теперь нужно весь этот материал детально изучать и анализировать", - сказал Вознесенский.