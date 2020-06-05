10 Сентября 2020
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коллаж, Дональд Трамп, США, Сирия, взрыв, атака, огонь (2018) | Фото: Накануне.RU

Twitter удалил пост Дональда Трампа про Джорджа Флойда

Twitter продолжает бороться с Дональдом Трампом. Администрация соцсети удалила твит, который репостнул глава государства.
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Трамп репостнул ролик с собственным выступлением по поводу смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время жесткого задержания полицейскими. Платформа мотивировала свое решение тем, что видео, якобы, противоречит политике компании в отношении материалов, защищенных авторским правом.

В удаленном ролике Трамп также предупреждает о возможном "насилии и анархии" со стороны "радикальных левых групп". Он описывает подавляющее большинство сотрудников правоохранительных органов как "преданных государственных служащих".

Напомним, некоторое время назад президент США начал "крестовый поход" против Twitter, хотя платформа всегда была его излюбленным местом для высказываний. Трамп подписал документ, который потенциально ограничит работу соцсетей в США, а Twitter и вовсе пригрозил закрыть. В ответ администрация сети микроблогов начала помечать посты президента как недостоверные и под разными предлогами скрывать содержимое его постов.

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Twitter удалил пост Дональда Трампа про Джорджа Флойда

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Теги: twitter, дональд трамп, джордж флойд



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