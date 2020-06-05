ЧП в Норильске: для откачки разлива топлива могут построить трубопровод

В качестве одного из способов откачки разлившихся нефтепродуктов в Норильске рассматривается строительство трубопровода, сообщил глава правительства Красноярского края Юрий Лапшин.

По его словам, речь идет о большом объеме разлившегося топлива, поэтому выбор для решения проблемы небольшой.

"Либо сжигание на месте - но последствия такого сжигания в большом объеме может представить себе даже не специалист, и сегодня принято отрицательное решение о применении такого метода, - либо извлечение любыми доступными способами, вплоть до строительства трубопровода с последующей утилизацией", - цитирует Лапшина "Интерфакс".

Ранее группировка по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске была увеличена с 300 до 470 человек. Ликвидаторам уже удалось откачать 300 тонн топлива, утилизировано более 26 тонн нефтепродуктов. Сорбентом обработано 4,6 тыс. кв. метров. Более 3 тыс. тонн загрязненного грунта вывезено в промышленный отвал на территории самой ТЭЦ.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет.

ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Информированный телеграм-канал "Незыгарь" отмечает, что сумма ущерба, сопоставимая со стоимостью компании, может поставить вопрос даже о её национализации.