По делу бывшего замглавы Шадринского района найден и арестован ключевой фигурант

Коммерческий директор ООО "Мультипласт" Михаил Третьяков, скрывавшийся от следствия, найден и заключен по стражу по делу о мошенничестве. Ранее ему было заочно предъявлено обвинение в совершении пяти преступлений, предусмотренных ст.ст.159, 196 УК РФ.

Напомним, что дело возбуждено по факту подписания фиктивных актов о выполненных работах в рамках муниципальных контрактов в отношении бывшего заместителя главы Шадринского района Вячеслава Рознина, а также бывшего директора ООО "Мультипласт" Ивана Шумского, начальника производственно–технического отдела предприятия Евгения Рябцева, исполнительного директора Ивана Федорова и собственно Михаила Третьякова. Вячеслава Рознина и Ивана Шумского ранее уже отправили в СИЗО. Евгения Рябцева поместили под домашний арест.

По версии следствия, подозреваемые вступили в сговор с целью нажиться за счёт госбюджета, направленного на развитие сельских территорий в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Претензии возникли к работам под компактную жилищную застройку в селе Мальцево, а также на сетях водоснабжения села Верхозино. Были сделаны, подписаны и оплачены поддельные акты выполненных работ на общую сумму более 18 млн руб. - деньги были похищены. Также с июня 2015 по апрель 2017 года Рябцев и Шумский, по версии следствия, подготовили фиктивные акты о выполнении работ в рамках муниципального контракта по строительству водопровода в селе Кетово под Курганом. Они также были подписаны и оплачены. Из бюджета было похищено 15 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, Михаил Третьяков - организатор совершенных преступлений, скрывавшийся от уголовного преследования и объявленный ранее органами предварительного следствия в международный розыск, задержан сотрудниками УФСБ России по Курганской области с привлечением регионального УМВД. Он помещен под стражу.

Добавим, что в участии в предполагаемых махинациях Рознина и "Мультипласта" также обвинили и бывшего замгубернатора Сергея Пугина.