"Больницы переполнены": главврач из Тольятти сообщил о плачевной ситуации с COVID-19

Ситуация с коронавирусом в Толтятти ухудшается, поток больных не сокращается, а возрастная структура заболевших вызывает опасения, заявил в своем видеоблоге главный врач Тольяттинской городской клинической больницы №5 Николай Ренц. Видео опубликовано на сайте медучреждения.

"У нас огромный поток пациентов, которым мы не можем отказать, которые нуждаются в госпитализации, у которых объем поражения легких достаточно высок и эти люди, по мнению наших докторов, должны наблюдаться и должны иметь при ухудшении дальнейшей ситуации доступ к источнику кислорода", - сказал Ренц. Врач сообщил, что ежедневно с подозрением на COVID-19 поступает более 250 человек.

"Все больницы переполнены, и мы вынуждены по приказу министерства здравоохранения открыть еще госпиталь на 550 коек", - сказал Ренц.

Глава больницы говорит, что открываемые отделения заполняются за три дня, мест не хватает. "Только в нашем госпитале на 750 койках лежит 840 пациентов", - отмечает медик.

"Пожилых людей, их много, они тяжелые и, к сожалению, далеко не всех нам удается спасти", - сказал врач.

"У нас почти более 100 человек персонала заразились, заболели, находятся на больничном листе и соответственно тоже не могут принять участие в оказании медицинской помощи. Мы с помощью Минздрава привлекаем врачей и медсестер со всех городов и весей Самарской области. На сегодняшний день приняли на работу к себе 40 врачей и 76 медсестер и продолжаем набор. Но, к сожалению, взять особо негде", - подчеркнул Ренц.