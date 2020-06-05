В Миннеаполисе после беспорядков собрались "демонтировать" департамент полиции

В муниципальном совете американского Миннеаполиса заявили о планах "демонтировать" городской департамент полиции, сотрудник которого обвиняется в убийстве Джорджа Флойда.

Иеремия Эллисон, член совета и сын генпрокурора штата Миннесота Кита Эллисона, написал в Twitter: "Мы кардинально переосмыслим подход к общественной безопасности".

Глава совета Лайза Бендер добавила, что полицейский департамент будет заменен "новой революционной моделью общественной безопасности".

При этом не уточняется, каким образом будет "демонтировано" здание и что именно собирается предпринять муниципалитет, отмечает Regnum.

Ранее сообщалось, что генпрокурор штата Миннесота Кит Эллисон предъявил обвинения четверым полицейским, задержавшим Флойда. Дереку Шовину, который душил Флойда коленом, предъявили обвинение в непредумышленном убийстве, обозначаемом под термином "третьей степени". Позже обвинения были переквалифицированы на убийство второй степени - непредумышленное или умышленное убийство, совершенное без предварительного замысла. Шовину грозит 40-летний тюремный срок. Еще трем офицерам предъявили обвинения в пособничестве и подстрекательстве к убийству. Суд назначил полицейским сумму залога в $1 млн.

Смерть Флойда повлекла за собой массовые протесты сначала в Миннеаполисе, а затем и в других крупных городах США, включая Вашингтон.