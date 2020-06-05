10 Сентября 2020
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&quot;Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус&quot;, Владимир Путин, Синдзо Абэ (2019) | Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москву - СМИ

Японский премьер-министр Синдзо Абэ не собирается ехать в Москву на празднование 75-летия Победы 24 июня, сообщает издание Asahi. Газета ссылается на мнение источника в правительстве страны.

Абэ изначально дал согласие принять участие в праздновании 9 мая. Сообщалось, что глава правительства собирается провести переговоры с Владимиром Путиным. Но позже появились слухи, что разговор не состоится, поскольку обсуждение территориального вопроса находится в тупике. Это дало основания для слухов об отмене поездки Абэ, а тут как раз и коронавирус подоспел. Японские издания также прогнозировали, что премьер-министр не поедет в Россию, если празднование Победы будет назначено на сентябрь.

Ранее в Кремле отмечали, что в приоритете будет присутствие на параде в Москве глав государств СНГ.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не приедет на парад Победы в Москву - СМИ

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Теги: синдзо абэ, парад победы, япония, москва



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