"Он очень добрый": Дацюк поддержал схиигумена Сергия, выступавшего против "путинской коалиции"

Известный российский хоккеист Павел Дацюк выступил в защиту одиозного схиигумена Сергия. Как передает корреспондент Накануне.RU, свою поддержку форвард выразил, записав короткое видео.

"Отец Сергий вот уже больше 10 лет мой духовник. У отца Сергия горячее любящее сердце. Он видит меня насквозь. Он строгий, но также он очень добрый", - заявил Дацюк.

Хоккеист признался, что хочет каждое воскресенье приезжать со своей семьей в монастырь, чтобы "исповедоваться батюшке, причащаться, задавать ему духовные, жизненные вопросы, благословляться".

"С благословлением батюшки многие вопросы решаются сами собой. Я благодарен, что мне и моей семье бог дал такого духовного отца", - добавил спортсмен.

Напомним, Центр Э ГУ МВД по Свердловской области усмотрел в обращениях схиигумена Сергия призывы к свержению действующей власти и антисемитизм. Материал проверки был направлен в прокуратуру Верхней Пышмы для принятия решения.

Также Сергий делал заявления против "путинской коалиции". Ранее в Екатеринбургской епархии отреклись от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать. Сообщалось, что теперь его ждет церковный суд.