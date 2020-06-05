На Южном Урале за сутки три человека скончались от COVID-19

В Челябинской области за сутки у 131 человека подтвержден COVID-19, три пациента скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

Всего в регионе коронавирусная инфекция была выявлена у 3 тыс. 600 человек.

Больных COVID-19 – 1 тыс. 884 человека. За сутки были выписаны из больниц 111 человек, всего в регионе выздоровели 1 тыс. 651 пациент.

За прошедшие сутки от COVID-19 скончалось три человека. Это мужчины 68 и 72 лет и женщина 65 лет. Всего за время пандемии в регионе скончалось 52 человека.