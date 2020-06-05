10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
газомоторные автобусы (2019) | Фото: Администрация Перми

Екатеринбург закупит 57 автобусов на магистральные маршруты

К ноябрю Екатеринбург приобретет 57 низкопольных автобусов, работающих на газомоторном топливе. 60% средств на приобретение будет выделено из федерального бюджета. Новый транспорт будет соответствовать принципам "доступной среды" и экологичности и курсировать по магистральным маршрутам, в том числе по 21, 22 и 57.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, обновление наземного городского транспорта стало возможным благодаря победе в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В отборе Министерства транспорта России участвовало 60 городских агломераций, 12 из них - прошли, а Средний Урал занял второе место по сумме набранных баллов.

При отборе учитывался уровень развития инфраструктуры, уровень развития общественного транспорта, протяженность выделенных полос, возможность безналичного расчета за проезд, наличие и качество документов транспортного планирования. По предположениям, программа обновления наземного транспорта продлится до конца 2024 г., пока длится реализация национального проекта.

"Новое направление национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" позволит нам ритмично и системно обновлять подвижной состав в столице региона. Мы рассчитываем, что в следующем году эта программа продолжится и мы снова сможем получить поддержку федерального бюджета в приобретении современных автобусов и трамваев", – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

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Екатеринбург закупит 57 автобусов на магистральные маршруты

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Теги: магистральныемаршруты, автобусы, Екатеринбург, национальный прооект



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