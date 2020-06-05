Японцы раскритиковали призыв "отобрать" у России четыре Курильских острова

Японский политолог и журналист Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды.

В своей статье на портале Wedge Infinity он выразил недовольство политикой Токио в вопросе Южных Курил, назвав "вредной и бесплодной" идею о "возврате" двух островов.

Касияма подчеркнул, что Россия твердо стоит на своей позиции, а Токио рискует оказаться в крайне невыгодном положении. По его словам, власти должны вернуться к первоначальным требованиям о передаче Японии всех четырех островов.

В комментариях под статьей пользователи посоветовали официальному Токио реально смотреть на вещи: "Какой возврат территорий? Всерьез об этом можно говорить разве что союзным государствам", "Япония, проснись! Никогда Россия тебе острова не отдаст!".

Ранее в "Синюю книгу" - ежегодный доклад японского МИД - вернулась формулировка о суверенитете над "четырьмя северными островами" (Южными Курилами). Очередное упоминание о суверенитете над Курилами однозначно посчитали свидетельством того, что договориться с Россией о передаче островов не вышло и стоит возвращаться к прежней риторике.

Напомним, в МИД РФ заявили, что Япония получит острова, оговоренные в декларации 1956 года, если выполнит ее условия, а именно - признает результаты Второй мировой войны. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров. Речь идет об акте доброй воли по передаче российских островов Шикотан и Хабомаи.

Вскоре МИД поспешил объявить, что интерпретация слов министра в ключе "Лавров озвучил условия передачи островов Японии" является недопустимой спекуляцией и дезинформацией.