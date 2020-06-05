В Челябинской области на выборах в ЗСО будут собирать подписи через портал госуслуг

Челябинская область вошла в число трех регионов, где можно будет собирать подписи избирателей с использованием портала госуслуг.

ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг. Как рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, количество подписей, которые будут собираться через ЕПГУ, не может превышать 50 % от числа подписей, необходимых для регистрации. Кроме того, возможность сбора подписей через портал госуслуг должна быть установлена законом субъекта РФ.

В этом году проводить такой эксперимент будут только три региона. В республике Чувашия и Пермском крае на выборах главы региона, а в Челябинской области на выборах депутатов ЗСО.

"Опыт этих трех регионов очень важен, чтобы понять, какие могут быть достоинства и недостатки в такой процедуре сбора подписей, и что необходимо сделать для совершенствования этой технологии", - подчеркнул Булаев.

Напомним, выборы депутатов Заксобрания Челябинской области состоятся осенью 2020 года. Всего будет избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).