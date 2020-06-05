В Челябинской области на выборах в ЗСО будут собирать подписи через портал госуслуг

10 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Челябинская область
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинской области на выборах в ЗСО будут собирать подписи через портал госуслуг

Челябинская область вошла в число трех регионов, где можно будет собирать подписи избирателей с использованием портала госуслуг.

ЦИК на заседании 4 июня утвердил порядок сбора подписей избирателей с использованием портала госуслуг. Как рассказал зампредседателя ЦИК Николай Булаев, количество подписей, которые будут собираться через ЕПГУ, не может превышать 50 % от числа подписей, необходимых для регистрации. Кроме того, возможность сбора подписей через портал госуслуг должна быть установлена законом субъекта РФ.

В этом году проводить такой эксперимент будут только три региона. В республике Чувашия и Пермском крае на выборах главы региона, а в Челябинской области на выборах депутатов ЗСО.

"Опыт этих трех регионов очень важен, чтобы понять, какие могут быть достоинства и недостатки в такой процедуре сбора подписей, и что необходимо сделать для совершенствования этой технологии", - подчеркнул Булаев.

Напомним, выборы депутатов Заксобрания Челябинской области состоятся осенью 2020 года. Всего будет избираться 60 депутатов областного парламента (30 по партийным спискам, 30 по одномандатным округам).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Челябинской области на выборах в ЗСО будут собирать подписи через портал госуслуг

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: ЗСО, госуслуги, подписи, выборы,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети