Группировка ликвидаторов аварии в Норильске увеличена почти до 500 человек

Группировка по ликвидации последствий разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске увеличена с 300 до 470 человек.

"Общая численность группировки составляет 470 человек, задействовано 120 единиц техники", - цитирует ТАСС представителя оперативного штаба. Он добавил, что ликвидацией последствий аварии на ТЭЦ-3 занимаются представили различных министерств, служб и структур.

Ликвидаторам уже удалось откачать 300 тонн топливо, утилизировано более 26 тонн нефтепродуктов. Сорбентом обработано 4,6 тыс. кв. метров. Более 3 тыс. тонн загрязненного грунта вывезено в промышленный отвал на территории самой ТЭЦ.

Между тем, к утру пятницы, 5 июня, ликвидаторы установили девять боновых заграждений на реках Амбарная и Пясино. Протяженность заграждений – более километра.

"Завершены работы по установке девяти боновых заграждений протяженностью 1 150 м, семь из них - в 3 км выше по течению от устья реки Амбарная, еще две линии дополнительных боновых заграждений - в месте выхода реки Пясина из озера Пясино", - сказал собеседник агентства. По его словам, в Норильск доставлено 20 тонн боновых заграждений.

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.