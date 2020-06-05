10 Сентября 2020
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Происшествия Свердловская область
Пожар на ул. Мичурина в Екатеринбурге (2020) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар в бывшей школе на Мичурина

Пожарным удалось справиться с огнем в здании бывшей школы в Екатеринбурге. Никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сигнал о пожаре в старом неэксплуатируемом здании бывшей школы на улице Мичурина поступил сегодня во втором часу ночи. Из-за угрозы распространения огня ранг пожара был поднят до №2. Для координации сил и средств на месте был развернут штаб.

В тушении огня были задействованы 20 единиц пожарно-спасательной техники и 74 человека личного состава. Из-за высокой температуры и ветхости произошло частичное обрушение кровли горящего здания.

Пожар на ул. Мичурина в Екатеринбурге(2020)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В половине восьмого утра открытое горение было ликвидировано. Сейчас проводятся работы по проливке и разборке сгоревших конструкций.

Как уточнили в МЧС, площадь пожара составила 400 кв.м, пострадавших нет. Превышения ПДК вредных веществ на месте не зафиксировано.

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В Екатеринбурге всю ночь тушили пожар в бывшей школе на Мичурина

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Теги: пожар, школа, МЧС, Екатеринбург



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