ЧТПЗ направит 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов

На годовом собрании акционеров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" принято решение направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, это чистая прибыль за 2019 год и часть чистой прибыли прошлых лет. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию — 8 руб. 18 коп.

Также на годовом собрании утвержден новый состав Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли Андрей Комаров, Александр Федоров, генеральный директор ПАО "ЧТПЗ" Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии Дина Микрюкова, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Вадим Махов, член Совета директоров "Альфа-банк", независимый директор Qiwi Pls и Rissa Investments N.V. Алексей Марей и член Правления ООО "Сибур" Василий Номоконов.