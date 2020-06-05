10 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
челябинский трубопрокатный завод чтпз цех высота 239 (2016) | Фото: Накануне.ru

ЧТПЗ направит 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов

На годовом собрании акционеров ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" принято решение направить на выплату дивидендов 2,5 млрд рублей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, это чистая прибыль за 2019 год и часть чистой прибыли прошлых лет. Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию — 8 руб. 18 коп.

Также на годовом собрании утвержден новый состав Совета директоров ПАО "ЧТПЗ". В него вошли Андрей Комаров, Александр Федоров, генеральный директор ПАО "ЧТПЗ" Борис Коваленков, директор по контролю экономики и стратегии Дина Микрюкова, профессор бизнес-практики Московской школы управления "Сколково" Вадим Махов, член Совета директоров "Альфа-банк", независимый директор Qiwi Pls и Rissa Investments N.V. Алексей Марей и член Правления ООО "Сибур" Василий Номоконов.

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ЧТПЗ направит 2,5 млрд рублей на выплату дивидендов

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Теги: ЧТПЗ, дивиденды, акции, совет директоров,



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