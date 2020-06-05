НБА приняла решение возобновить сезон с 31 июля

Совет директоров Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял решение о возобновлении сезона.

По сообщению комиссара НБА Адама Сильвера, в то время как "пандемия COVID-19 продолжает доставлять большие проблемы", в лиге надеются безопасно завершить сезон и ответственно подойти к строгим протоколам. В планах, что рестарт сезона начнётся 31 июля. Все матчи будут проведены в Орландо (штат Флорида), спортивном комплексе Disney ESPN Wide World. Команды прибудут в Орландо уже 7 июля.

Как пишет портал sportbox.ru, чемпионат доиграют с участием 22 команд, а не всех 30. В их число попадут клубы, которые на момент приостановки находятся в зоне плей-офф, а также отстающие от этой зоны не более чем на 6 побед.

Плей-офф сыграют в традиционном формате до 4 побед в серии. Финал НБА, по сообщению лиги, должен завершиться не позднее 12 октября. Новый сезон, ориентировочно, стартует 1 декабря.