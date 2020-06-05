СМИ: Задержан гендиректор Российской венчурной компании

В Москве 4 июня задержали главу Российской венчурной компании Александра Повалко. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Правоохранители проверяют деятельность фонда RVC I LP, а именно - сделку по реинвестированию части вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc. средств в другую портфельную компанию - Alion.

В РВК заверяют, что все корпоративные процедуры были соблюдены, передает Regnum.

3 июня сообщалось об обысках в офисах Российской венчурной компании, а также в доме ее главы. Оперативники изъяли документы, информацию на электронных носителях. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий.

Следствие подозревает, что средства Российской венчурной компании могли быть инвестированы в личные проекты ее руководителей. По данным "Коммерсанта", речь идет о $600 тыс., но, как утверждают источники, сумма может вырасти до $3 млн.

Расследование выросло из дела экс-директора департамента инвестиций и члена правления РВК Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича, которые обвиняются в хищении из венчурной компании 1,3 млрд рублей под предлогом инвестиции средств в США. Предпринимателей арестовали в 2018 году, но через год после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова освободили.