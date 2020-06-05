МГИМО финишд: Ксения Собчак заявила, что в Америке белые являются меньшинством

Телеведущая Ксения Собчак написала гневный пост по поводу происходящего в США. Хотя и сам пост звезды неоднозначный, но в конце она допускает фактическую ошибку. Закончившая МГИМО экс-кандидатка в президенты России считает, что белое население в Америке является меньшинством.

"Ну и немного статистики - белых людей в Америке сейчас проживает МЕНЬШЕ чем Латиносов и АфроАмериканцев. Почему же их никто не называет minority?" – пишет Ксения (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

На самом деле, согласно данным Бюро переписи населения США за 2017 год (самые свежие данные, очередная перепись должна пройти в Штатах как раз в 2020 году), белое неиспаноязычное население страны составляет 60,7% Вместе и латиноамериканцами белое население составляет 73% (около 234 млн человек). Ожидается, что белое неиспаноязычное население США действительно станет меньшинством, но лишь к 2045 году (а если Трамп продолжит свою политику и останется у власти – то и позже). По оценкам Бюро, на 2017 год доля афроамериканского населения США составляла порядка 13%.

Что касается основной мысли Собчак, то она уже не первый пост возмущается нанесением вреда частной собственности и предлагает звездам прекратить солидарные высказывания в адрес меньшинств, поскольку те мародерствуют в магазинах их (звезд) рекламодателей: "Главные редакторы доживающих свой век журналов, уважаемые деятели фэшн индустрии, продолжают херачить черные квадратики у себя в инстаграмме. То есть другими словами,они говорят своим прямым (!!) рекламодателям : "ну подумаешь,вам разгромили ваш бизнес,вы ж еще заработаете,а люди негодуют, за права чернокожих борятся".

Собчак беспокоится за талантливых белых парней, которые не смогут бесплатно поступить в Гарвардский или Йельский университет: "Чувство вины-самое серьезное оружие вора. И вот уже сегодняшние белые талантливые парни, которые не поступят в Лигу Плюща только потому,что там есть специальные "квоты" для черных ,должны гордо нести вину своих предков (а может и не своих ,но кого это интересует?). В погоне за справедливостью почему-то всегда совершается еще большая несправедливость. То ,что происходит сейчас в Америке -это лишнее доказательство ,что сколько людям не давай свободы и прав -если эти люди неуспешны,они всегда найдут на кого свалить свой неуспех. Те,кто сумел осознать ,что для успеха нужно ********* (усердно работать), давно стали уже условными Наоми Кэмбел,Обамой и Уинфри. Остальные же всегда найдут оправдание себе и своей лени и глупости".