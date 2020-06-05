Эпидситуация на Среднем Урале не позволяет убрать ограничения по времени продажи алкоголя

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда в Свердловской области снимут ограничения по времени продажи алкоголя. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом главу региона спросили в его Instagram.

Напомним, с 20 апреля на Среднем Урале введены ограничения по времени продажи алкоголя – теперь магазины могут реализовывать его только с 10.00 до 19.00. В остальное время продажа временно запрещена в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал Куйвашев, ограничения вводились, чтобы сократить количество социальных контактов в период самоизоляции. Также было много жалоб от жильцов квартир, чьи окна соседствуют с алкогольными магазинами.

"Ограничение по времени продажи, думаю, мы рано или поздно снимем, как только позволит эпидситуация", - пообещал губернатор.

Между тем, пока эта самая эпидситуация в регионе оставляет желать лучшего.

Как сообщало Накануне.RU, ограничения по продаже спиртного в Свердловской области практически не отразились на реализации таких напитков.