10 Сентября 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
ограничение продажи алкоголя, швабра (2020) | Фото: Накануне.RU

Эпидситуация на Среднем Урале не позволяет убрать ограничения по времени продажи алкоголя

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, когда в Свердловской области снимут ограничения по времени продажи алкоголя. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом главу региона спросили в его Instagram.

Напомним, с 20 апреля на Среднем Урале введены ограничения по времени продажи алкоголя – теперь магазины могут реализовывать его только с 10.00 до 19.00. В остальное время продажа временно запрещена в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.

Как рассказал Куйвашев, ограничения вводились, чтобы сократить количество социальных контактов в период самоизоляции. Также было много жалоб от жильцов квартир, чьи окна соседствуют с алкогольными магазинами.

Совещание по ЕГЭ, Евгений Куйвашев(2014)|Фото: Накануне.RU

"Ограничение по времени продажи, думаю, мы рано или поздно снимем, как только позволит эпидситуация", - пообещал губернатор.

Между тем, пока эта самая эпидситуация в регионе оставляет желать лучшего.

Как сообщало Накануне.RU, ограничения по продаже спиртного в Свердловской области практически не отразились на реализации таких напитков.

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Эпидситуация на Среднем Урале не позволяет убрать ограничения по времени продажи алкоголя

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Теги: алкоголь, продажа, ограничения, Куйвашев, Средний Урал



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Развитие сюжета:

Ранее 19.06.2020 15:43 Мск В Свердловской области снят запрет по времени продажи алкоголя
Ранее 06.06.2020 14:25 Мск Уралец разгромил магазин и устроил драку за отказ продать ему алкоголь после 19 часов

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 23.04.2020 09:19 Мск Ограничения по продаже спиртного в Свердловской области не отразились на его реализации

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