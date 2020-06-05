В Прикамье вторые сутки ищут пропавшего ребенка: СКР возбудил дело по статье "убийство"

В Гайнском районе Пермского края вторые сутки продолжаются поиски 10-летнего мальчика, пропавшего в ночь с 3 на 4 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время поисков был найден велосипед мальчика.

К поисково-спасательной операции привлечены дополнительные силы и средства: обследование местности проводит вертолет, запущено еще два квадракоптера, всего задействовано более 160 человек, включая кинологов, местных охотников и лесников, все пожарно-спасательные подразделения, волонтеры, местные жители.

Для выяснения всех обстоятельств исчезновения ребенка, следователи СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по статье "убийство". Осмотрен дом, в котором он жил, допрошены родственники, свидетели, местные жители.

Напомним, 10-летний житель посёлка Лель Гайнского района на велосипеде поехал к реке с двумя несовершеннолетними приятелями. С берега реки дети отправились домой разными путями: двое пошли пешком, а 10-летний мальчик поехал на велосипеде. В связи с тем, что домой ребенок не вернулся, родители организовали поиски самостоятельно, но к ночи сына не нашли, и обратились с заявлением о безвестном исчезновении сына в правоохранительные органы.