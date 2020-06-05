10 Сентября 2020
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75 лет Победы Пермский край
Парад Победы в Кургане (2020) | Фото: Накануне.RU

Парад Победы в Прикамье может пройти 3 сентября

Парад Победы в Пермском крае пройдет, когда позволит санитарно-эпидемиологическая обстановка. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Махонин. Одна из возможных дат проведения - день окончания Второй мировой войны 3 сентября.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, праздничные шествия пройдут в городах воинской славы. Общероссийский парад Победы состоится 24 июня, по решению президента России Владимира Путина.

"Без шествия Бессмертного полка и марша Победы праздничный парад представить невозможно. Сейчас провести такие массовые мероприятия мы не можем, необходимо позаботиться о здоровье и жизни пермяков. Поэтому проведём праздник, когда это будет безопасно", - пояснил Дмитрий Махонин.

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Парад Победы в Прикамье может пройти 3 сентября

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Теги: Парад Победы, 75 лет Победы, сентябрь



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