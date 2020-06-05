В челябинском ЗАТО военнослужащие заразились COVID-19

В ЗАТО Озерск военнослужащие Росгвардии заразились коронавирусом.

На лечении находятся четыре человека. Эту информацию подтверждают в пресс-службе регионального управления. Двое из них уже завершают курс терапии. В помещениях гарнизона проводят дезинфекцию.

Напомним, на этой неделе стало известно, что глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков ушел на самоизоляцию. У одного из членов его семьи подтвердился коронавирус.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЗАТО, по состоянию на вечер 4 июня, в Озерске подтверждено 51 случай коронавируса, один пациент умер. Выздоровели 20 человек.