Билл Гейтс ответил на теории о чипировании человечества

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию населения Земли слишком глупы, чтобы их опровергать.

"Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - приводит издание Business Insider слова Гейтса.

Американский предприниматель также заявил, что никогда не занимался микрочипами, пишет Regnum.

С начала пандемии коронавируса в интернет-пространстве появились слухи о том, что фонда Билла и Мелинды Гейтс собирается использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

Ранее по телеканалу "Россия 24" были показаны ролики авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", в которых режиссер тоже говорит о чипизации населения - в интересах Билла Гейтса.

Между тем, Генпрокуратура РФ признала фейковыми публикации про "чипизацию" населения с помощью вакцин от коронавируса.