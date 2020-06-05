10 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Билл Гейтс (2017) | Фото: 24smi.org

Билл Гейтс ответил на теории о чипировании человечества

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по чипированию населения Земли слишком глупы, чтобы их опровергать.

"Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико", - приводит издание Business Insider слова Гейтса.

Американский предприниматель также заявил, что никогда не занимался микрочипами, пишет Regnum.

С начала пандемии коронавируса в интернет-пространстве появились слухи о том, что фонда Билла и Мелинды Гейтс собирается использовать вакцину для чипирования людей и глобальной слежки за ними.

Ранее по телеканалу "Россия 24" были показаны ролики авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон ТВ", в которых режиссер тоже говорит о чипизации населения - в интересах Билла Гейтса.

Между тем, Генпрокуратура РФ признала фейковыми публикации про "чипизацию" населения с помощью вакцин от коронавируса.

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Билл Гейтс ответил на теории о чипировании человечества

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Теги: билл гейтс, чипирование, коронавирус



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