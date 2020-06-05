В Перми умерли два медика - носителя коронавируса

В Перми умерли два врача, у которых был COVID-19. Одна врач работала на станции "скорой помощи", другая – в Городской клинической больнице №2 имени Граля, сообщили Накануне.RU в краевом минздраве.

Оба медика были госпитализированы с COVID-19. У них были сопутствующие заболевания. Точные причины смерти будут известны после вскрытия.

"С глубокой скорбью восприняла сообщение о смерти своих коллег-врачей. От себя лично и от сотрудников минздрава выражаю самые искренние и глубокие слова соболезнования родным и близким умерших. По каждому случаю будет проведена служебная проверка и контроль качества лечения на каждом этапе. Семьям медицинских работников будет оказана максимальная материальная и моральная помощь", - сказала министр здравоохранения региона Оксана Мелехова.