СМИ: в России могут ввести онлайн-тахографы

В России начинается тестирование онлайн-тахографов.

Как предполагается, в будущем на них переведут все новые грузовики и автобусы. На смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха шоферов, должна прийти автоматика, которая будет фиксировать нарушения в режиме реального времени.

Пока онлайн-тахографы планируют установить на пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях, пишет "Коммерсант".

Ранее правительство запретило дальнобойщикам и водителям автобусов находиться за рулем более 10 часов без продолжительного отдыха.

Документ опубликован на официальном сайте правительства. Он касается водителей автомобилей с максимальной массой свыше 3,5 т и водителей автобусов. Нарушения будут наказываться в соответствии с КоАП.

В правительстве считают, что такое решение "позволит повысить безопасность дорожного движения за счёт снижения аварийности на дорогах, причиной которой является усталость водителя, будет способствовать дальнейшему развитию систем дистанционного автоматизированного контроля за превышением норм времени управления транспортным средством и обязательным использованием времени отдыха от управления транспортным средством".