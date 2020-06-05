Российские спутники зафиксировали места разлива топлива в Норильске

Роскосмос опубликовал снимки, сделанные российской группировкой космических зондов с 28 мая по 4 июня. На опубликованных госкорпорацией кадрах, в частности, видны последствия разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске: горючее попало в воды реки Амбарной. Видно, что на поверхности воды в нескольких местах распространение топлива удалось прекратить боновыми заграждениями. Впрочем, эксперты говорят, что дизель – не нефть, и собрать его, просто зачистив водную гладь, не получится.

Между тем, сегодня, как ожидается, глава МЧС Евгений Зиничев доложит президенту России о текущей ситуации на месте аварии и возможных вариантах ликвидации последствий ЧП.

Фото: Роскосмос

Напомним, в результате повреждения целостности резервуара с дизельным топливом 29 мая 21 тыс. кубометров горючего вытекло на прилегающую к норильской ТЭЦ-3 территорию, загрязнены реки, земли и озера. Ущерб, вероятно, будет оценен в десятки миллиардов рублей, а на восстановление уйдет не менее десяти лет. ТЭЦ принадлежит "Норильско-Таймырской энергетической компании" (НТЭК, "дочка" "Норильского никеля"). Возбуждено четыре уголовных дела.