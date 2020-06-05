10 Сентября 2020
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Экономика В России
аэропорт взлётно-посадочная полоса впп (2018) | Фото: Накануне.ru

S7: пассажиропоток восстановится не ранее 2023 года

В авиакомпании S7 ждут восстановления прежнего пассажиропотока не раньше 2023 года.

Как сообщила председатель совета директоров S7 Татьяна Филева, для того, чтобы выйти на докризисный уровень по международным перевозкам, бизнесу может потребоваться еще больше времени.

Она напомнила, что обычно авиаперевозчики зарабатывают летом и теряют зимой. Что касается предстоящего летнего сезона, то Филева отметила, что заработать не получится. По ее словам, внутренний пассажиропоток "восстановится пораньше, международный, может быть, позже", сообщает "Ъ FM".

Как сообщалось, перед началом летнего туристического сезона Роспотребнадзор решил уступить российским авиакомпаниям и транспортному блоку кабмина в вопросе заполняемости самолетов.

Так, ведомство больше не настаивает на ограничении продаж билетов половиной мест. Теперь перевозчики могут рассчитывать на окупаемость хотя бы части рейсов, если спрос на авиаперевозки в июне резко вырастет.

Тем временем, эксперты считают нужным разработать новые рекомендации с учетом мнения компаний и эпидемиологов.

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S7: пассажиропоток восстановится не ранее 2023 года

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Теги: S7, авиакомпании



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