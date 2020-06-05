Жительница Нижнего Тагила усомнилась, что обнаружено тело именно её дочери
На телевидении вышла передача, посвященная исчезновению в октябре 2019 года девушки - жительницы Нижнего Тагила.
Как сообщили Накануне.RU в СКР, её тело было обнаружено в начале мая текущего года в Артёмовском районе. Тем временем, мать девушки сомневается в том, что обнаружено тело именно её дочери.
Следствием назначена сравнительная генетическая экспертиза, которая в настоящее время проводится. Кроме того, проводится судебно-медицинская экспертиза для установления давности и причины смерти.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить о ходе расследования.