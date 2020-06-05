СМИ: Ростехнадзор предупреждал "Норникель" о проблемах с резервуарами

За несколько лет до аварии на ТЭЦ-3 компании "Норникель" Ростехнадзор выявил нарушения в эксплуатации площадки с резервуарами дизельного топлива.

В результате трех крупных проверок в 2017–2018 годах ведомством были выявлены 33 нарушения, большинство из которых касались состояния двух резервуаров. Кроме того, ранее выявленные проблемы решены не были.

В 2019–2020 годах Ростехнадзор проводил проверки, но о новых нарушениях не сообщал, сообщает РБК.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с задержкой информирования о ЧП с разливом нефтепродуктов в Норильске.

Президент Владимир Путин обратил внимание на расхождение о том моменте, когда поступила информация, которую он получил по линии официальных ведомств, пояснили в Кремле.

"Была информация, которая поступила в том числе и на совещании, а также от МЧС. Были заявления, сделанные менеджментом компании. Они расходятся в информации", - сказал Песков.

Именно эти расхождения стали причиной, по которой глава государства дал поручения разобраться в ситуации соответствующим органам, передает РБК.

ЧП произошло 29 мая. Накануне на совещании у президента выяснилось, что краевые власти и МЧС были проинформированы об аварии и разливе только через два дня после ЧП