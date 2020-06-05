10 Сентября 2020
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Зоны для пикников Нижневартовск (2019) | Фото: Администрация Нижневартовска

Места для пикников в московских парках работать не будут

Места для пикников в парках Москвы пока не будут работать.

Как заявил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, гулять там в масках и перчатках разрешили с 1 июня, при этом пользоваться инфраструктурой парков нельзя. Как долго будет действовать это ограничение, чиновник не сообщил, пишет "Коммерсант".

Ранее Сергей Собянин сообщил, когда мегаполис заживет полноценной жизнью.

По словам градоначальника, это можно делать и сейчас, но соблюдая санитарные ограничения. Мэр обратил внимание на то, что многие меры будут сохраняться еще не один месяц, а открывать общественные места нужно шаг за шагом.

Собянин также сообщил, что поэтапно до 1 июля в Москве будет снят максимум ограничений максимум ограничений.

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Места для пикников в московских парках работать не будут

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Теги: Москва, коронавирус



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