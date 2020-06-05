10 Сентября 2020
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Политика За рубежом
конгресс США, (2015) | Фото: gazeta.ru

В Сенат США внесен законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2"

Американские сенаторы внесли на рассмотрение Сената американского Конгресса проект закона о расширении санкций в отношении газопровода "Северный поток - 2".

Ограничительные меры распространяются на суда, участвующие в работах по прокладке трубопровода, на тех, кто оказывает им содействие и предоставляет услуги по страхованию или портовые услуги.

Законопроект направлен "на блокировку завершения строительства газопровода "Северный поток - 2", говорится в заявлении, сообщает ТАСС.

Напомним, один из инициаторов законопроекта, сенатор Тед Круз, назвал газопровод "критической угрозой национальной безопасности США". Он считает, что строительство не должно быть завершено.

Как сообщалось, оператор газопровода "Северный поток - 2" - Nord Stream 2 AG и партнеры проекта считают, что скорейшее завершение строительства трубопровода отвечает интересам энергобезопасности Европы.

Как сообщил пресс-секретарь Nord Stream 2 AG Йенс Мюллер, любая угроза санкциями является незаконной дискриминацией европейских компаний.

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В Сенат США внесен законопроект о санкциях в отношении "Северного потока - 2"

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Теги: Северный поток — 2, санкции, газопровод



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