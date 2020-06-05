10 Сентября 2020
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Общество В России
рубли, деньги (2015) | Фото: roem.ru

Более 11 млн российских семей получили разовые выплаты на детей

Более 11 млн российских семей получили выплаты на детей в размере 10 тыс. руб. за три дня.

С 1 по 3 июня ПФР перечислил более чем на 16,2 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет. Как напоминают в ведомстве, заявления на выплату рассматриваются в течение пяти рабочих дней с момента подачи. Сами деньги поступают на счет семьи в течение трех рабочих дней, сообщает телеканал "360".

Напомним, глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров сообщил, что достоверность предоставляемых родителями сведений при подаче заявления на пособие проверяется через информационную систему, работающую с 2018 года. "Органы загс и Минюста занесли в систему более 20 млн записей, проделав колоссальную работу", - отметил Егоров.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что прирост посещаемости портала госуслуг составил более 20 млн пользователей. "Оформление заявления занимает 2-3- минуты. И мы смогли преодолеть психологический барьер у многих ведомств, которые теперь понимают, что это удобно и практично", - отметил министр. Он сообщил, что теперь пользователю на сайте будет предоставляться список пособий и услуг, которые он может получить, исходя из его персональных данных, занесенных в профиль.

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Более 11 млн российских семей получили разовые выплаты на детей

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Теги: выплаты, дети



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Ранее 11.06.2020 01:34 Мск Сбербанк списывает выплаты на детей в счет долгов

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