Собянин сообщил, когда снимут основные ограничения

Московский мэр Сергей Собянин сообщил, когда мегаполис заживет полноценной жизнью.

По словам градоначальника, это можно делать и сейчас, но соблюдая санитарные ограничения. Мэр обратил внимание на то, что многие меры будут сохраняться еще не один месяц, а открывать общественные места нужно шаг за шагом.

Собянин также сообщил, что поэтапно до 1 июля в Москве будет снят максимум ограничений, сообщают "Вести.ру".

Как сообщалось, база данных москвичей, созданная в целях социального мониторинга, будет уничтожена после окончания режима ограничений, заявил столичный мэр Сергей Собянин.

"Все данные социального мониторинга и пропусков будут уничтожены. Их использование возможно только в чрезвычайных ситуациях. В нормальной жизни это может расцениваться и, по сути, является нарушением прав граждан", - заметил мэр.